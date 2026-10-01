Sitetracker, il leader globale nella Gestione del ciclo di vita delle risorse completa per l'infrastruttura critica, oggi ha annunciato che BNZ, un produttore di energia indipendente (IPP) incentrato sulle energie rinnovabili nell'Europa meridionale, ha scelto Sitetracker per semplificare e scalare la gestione del suo crescente portafoglio multitecnologico.

BNZ sviluppa, crea e gestisce impianti di energie rinnovabili su vasta scala in Spagna, Italia e Portogallo. Il suo portafoglio supera i 2,7 GW nello sviluppo, nella realizzazione e nella gestione, compresi 530 MW connessi e 222 MW in corso di realizzazione. Per sostenere la sua crescita continua, BNZ cercava una piattaforma centralizzata per migliorare la visibilità, standardizzare i flussi di lavoro e rafforzare l'efficienza operativa nell'intero ciclo di vita delle risorse.

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