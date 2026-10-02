Skechers sta ridefinendo il significato di correre velocemente con la Skechers AERO Elite . Quest'ultima aggiunta all'innovativa serie Skechers AERO fa oggi il suo debutto globale nel mondo della corsa, segnando un momento storico in quando prima superscarpa ad alte prestazioni del brand. Sviluppata per ottenere eccezionali prestazioni dalle corse di 5 km alle maratone, il suo design riduce al minimo il peso e ottimizza la reattività, il tutto accompagnato dal comfort caratteristico di Skechers. La AERO Elite è pensata per vincere e garantire le prestazioni di cui i runner di qualsiasi livello hanno bisogno per spingersi oltre, più velocemente e raggiungere il prossimo record personale.

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Introducing the Skechers AERO Elite, the brand’s first super shoe designed for racing.

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Jennifer Clay

SKECHERS U.S.A., Inc.

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