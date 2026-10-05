Slate Asset Management ("Slate"), investitore e gestore globale incentrato sul mercato immobiliare e sulle infrastrutture di primaria importanza, e One Investment Management (“OneIM”), gestore globale di investimenti alternativi, oggi hanno annunciato l'intenzione di rilevare un portafoglio di otto centri commerciali associati a supermercati in Norvegia da Tellus Eiendom AS. Le proprietà immobiliari si trovano nella regione metropolitana di Oslo e sono associate ai principali supermercati e commercianti al dettaglio della Norvegia.

“Siamo lieti di ampliare la nostra piattaforma europea di immobili di importanza primaria con questa importante acquisizione”, ha affermato Brady Welch, Socio Cofondatore di Slate Asset Management. “Questi oggi centri commerciali si trovano in posizioni dominanti lungo le principali vie di trasporto attorno a Oslo. Il portafoglio è ancorato dai più solidi operatori norvegesi di generi alimentari e trae vantaggio da strutture di locazione indicizzate all'indice dei prezzi al consumo (CPI), progettate per fornire flussi di liquidità duraturi e protetti dall'inflazione. Siamo impazienti di applicare la nostra gestione attiva per sbloccare il pieno potenziale del portafoglio grazie a potenziamenti che aggiungono valore”.

“Abbiamo creato e sviluppato questo portafoglio nell'arco di diversi anni e siamo lieti di affidarlo a Slate Asset Management. Gli acquirenti sono ben posizionati per gestire e sviluppare ulteriormente le proprietà e li ringraziamo per la loro collaborazione costruttiva lungo l'intero processo di vendita”, ha dichiarato Per Øivind Dahl, AD di Tellus Eiendom AS.

Il portafoglio è dominato da affittuari di primaria importanza al servizio di esigenze quotidiane e indispensabili, tra cui Coop, NorgesGruppen e Reitan Retail, tre degli operatori più grandi e consolidati in Norvegia. Le vendite degli affittuari sono aumentate in maniera continuativa in tutto il portafoglio, dimostrando la resilienza storica della domanda guidata dalla necessità attraverso una serie di condizioni macroeconomiche, compresi periodi di inflazione alta e tassi di interesse in aumento.

Questa acquisizione sviluppa la partnership esistente tra Slate e OneIM e segue i relativi investimenti in un portafoglio di cinque proprietà associate ai supermercati nella zona metropolitana di Copenhagen, oltre a un portafoglio di quattro proprietà immobiliari di importanza primaria in Germania.

L'acquisizione, che è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, sviluppa ulteriormente la crescente piattaforma scandinava di Slate e si aggiunge alla sua strategia di immobili di primaria importanza a valore aggiunto in tutta Europa. Slate è un investitore attivo nel settore immobiliare europeo dal 2016, con al suo attivo oltre 1.000 operazioni di compravendita di proprietà commerciali in nove Paesi.

Slate Asset Management ha ricevuto la consulenza di Schjødt, ABG Sundal Collier, Crowe and Veridian.

Informazioni su Slate Asset Management

Slate Asset Management è un investitore e gestore globale incentrato sul settore immobiliare e delle infrastrutture di importanza primaria. Ci concentriamo sugli elementi essenziali con l'obiettivo di creare valore a lungo termine per i nostri investitori e partner nel settore immobiliare. Siamo supportati da persone eccezionali e da un capitale flessibile, che ci permettono di creare ed eseguire un'ampia gamma di opportunità di investimento interessanti. Per saperne di più, visitare slateam.com , e seguire Slate Asset Management su LinkedIn , X (Twitter) , e Instagram .

Informazioni su OneIM

OneIM è una società di gestione globale specializzata in investimenti alternativi che opera su tutta la struttura del capitale, in una vasta gamma di classi di attività, settori e aree geografiche. La società adotta un approccio di investimento flessibile e punta a creare valore a lungo termine collaborando con partner e team di gestione di eccellenza. OneIM non si limita a un settore specifico e si concentra su situazioni in cui può sfruttare la propria competenza trasversale alle classi di attività e la propria base di capitale per ottenere rendimenti differenziati corretti per il rischio. Fondata nel 2022, attualmente la società gestisce un patrimonio di oltre 12 miliardi di dollari. Con un team di oltre 70 professionisti, la società opera dagli uffici di Abu Dhabi, Londra, Tokyo e New York. Per saperne di più, visitare: https://www.oneimgroup.com/

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