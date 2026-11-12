SLB (NYSE: SLB), azienda globale di tecnologie per l'energia, oggi ha annunciato di essere stata scelta da Vår Energi come principale fornitore di servizi integrati di perforazione per gli impianti Transocean Barents e Deepsea Bergen sulla piattaforma continentale della Norvegia.

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SLB (NYSE: SLB) has been selected by Vår Energi as its main integrated drilling services supplier for the Transocean Barents and Deepsea Bergen rigs on the Norwegian Continental Shelf.

Il contratto prevede un periodo iniziale di quattro anni, con quattro opzioni di proroga di un anno che ne estenderebbero la durata fino al 2034, con due piattaforme semisommergibili per ambienti difficili che perforeranno ininterrottamente pozzi di esplorazione e sviluppo durante questo arco di tempo.

Il modello di fornitura integrato unisce competenze tecniche, flussi di lavoro digitali ed esecuzione operativa per tutto il processo di realizzazione delle perforazioni.

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