SLB (NYSE: SLB), impresa operante nel settore delle tecnologie dell’energia a livello globale, oggi ha annunciato la sigla di un accordo quindicennale con TotalEnergies per l’utilizzo delle soluzioni di pianificazione e ingegneria integrate dei pozzi DrillPlan™. L’accordo consentirà la transizione di TotalEnergies a un ambiente di pianificazione digitale, collegando dati approfonditi sul sottosuolo alla pianificazione e all’ingegneria dei pozzi.

Reso possibile dalle soluzioni SLB DrillPlan e dal know-how di entrambe le imprese, l’accordo segna un passo significativo nella loro collaborazione digitale e rispecchia un cambiamento più ampio nel settore, con gli operatori che si orientano verso piattaforme digitali scalabili e interoperabili per migliorare l’ingegneria e l’esecuzione della costruzione dei pozzi.

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