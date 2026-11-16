Sofinnova Partners (“Sofinnova”), società europea leader nel venture capital nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano, annuncia oggi la chiusura della raccolta di Sofinnova Crossover II a 725 milioni di euro (815 milioni di dollari).

Il fondo ha superato l’obiettivo iniziale di raccolta, a conferma della crescente fiducia nella strategia di Sofinnova di sostenere aziende del settore delle scienze della vita nelle fasi avanzate del loro sviluppo e con il potenziale per affermarsi come leader di mercato a livello globale.

Sofinnova Crossover II concentrerà i propri investimenti principalmente su aziende biofarmaceutiche e medtech europee in fase di sviluppo clinico, alla ricerca di capitali per progredire verso la commercializzazione. Il fondo investirà inoltre in aziende di eccellenza negli Stati Uniti e in altri mercati internazionali.

Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners, ha dichiarato: “Le dimensioni raggiunte da questo fondo dimostrano sia la maturità dell’ecosistema europeo delle scienze della vita sia la crescente domanda di capitali in grado di aiutare le aziende a raggiungere i mercati globali. In Europa cresce il numero di aziende del settore delle scienze della vita di livello internazionale e riteniamo che debbano poter contare su investitori capaci di sostenerle nelle fasi cruciali della crescita e della commercializzazione.”

Sofinnova Crossover I ha sostenuto aziende che hanno successivamente raggiunto importanti traguardi nella creazione di valore, tra cui LimFlow (acquisita da Inari Medical), Calliditas Therapeutics (acquisita da Asahi Kasei), Amolyt Pharma (acquisita da AstraZeneca) e Abivax (quotata al Nasdaq). Questi risultati dimostrano la capacità della strategia di accompagnare aziende in fase avanzata lungo il percorso che va dallo sviluppo clinico alla crescita su scala globale.

Kinam Hong, Partner di Sofinnova Partners, ha commentato: “Continuiamo a vedere ottime opportunità nel settore europeo delle scienze della vita. Molte aziende dispongono oggi della solidità scientifica, dei riscontri in ambito clinico e di gruppi dirigenti qualificati per competere a livello globale. Sofinnova Crossover II ci consentirà di sostenere la nuova generazione di leader del settore, mantenendo al contempo l’approccio disciplinato agli investimenti che ha contraddistinto il nostro primo fondo.”

Con Crossover II, Sofinnova rafforza ulteriormente il proprio posizionamento tra i principali investitori europei specializzati in operazioni crossover nel settore delle scienze della vita. Il fondo ha già investito in Hemab, CellCentric e Neurent Medical e prevede di investire in circa 15 società nel corso del periodo di investimento, concentrandosi principalmente sull’Europa, con investimenti mirati in altri mercati.

La strategia è guidata dai Partner Joe Anderson, Kinam Hong, Cedric Moreau, Jacques Theurillat e David Evans. Il fondo è sostenuto dall’iniziativa European Tech Champions Initiative (ETCI), un fondo di fondi gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

A proposito di Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita, specializzata nella salute e nella sostenibilità. Con sedi a Parigi, Londra e Milano, riunisce un team internazionale di professionisti con solide competenze scientifiche, mediche e imprenditoriali. Sofinnova Partners svolge un ruolo attivo nella creazione e nello sviluppo delle aziende lungo l’intera catena del valore degli investimenti nelle scienze della vita, dalle fasi seed agli stadi più avanzati. Fondata nel 1972, vanta oltre 50 anni di esperienza, durante i quali ha sostenuto più di 500 aziende e contribuito alla creazione di leader di mercato a livello globale. Oggi Sofinnova Partners gestisce asset per oltre 4 miliardi di euro. Per maggiori informazioni: sofinnovapartners.com.

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