Sofinnova Partners (“Sofinnova”), società leader europea di venture capital nel settore delle scienze della vita con sedi a Parigi, Londra e Milano, ha annunciato oggi il closing finale di Sofinnova MD Start IV a 82 milioni di euro. Il fondo ha superato l’obiettivo di raccolta, ampliando la strategia di Sofinnova dedicata alla creazione di aziende medtech in Europa e negli Stati Uniti, con maggiori risorse per lanciare nuove realtà e sostenerle nelle principali fasi di sviluppo.

Con l’obiettivo di lanciare da sei a otto nuove aziende medtech nei prossimi cinque anni, Sofinnova MD Start IV sosterrà le società fin dalla nascita e lungo le principali tappe cliniche e operative, offrendo ai fondatori sia capitale sia un supporto diretto e concreto.

L’approccio di Sofinnova MD Start combina competenze cliniche, talento imprenditoriale ed esperienza operativa per rispondere a importanti bisogni medici ancora insoddisfatti. Il fondo precedente, Sofinnova MD Start III, da 63 milioni di euro, ha investito in sei società che complessivamente hanno raccolto oltre 140 milioni di euro in round di finanziamento successivi. Tra le principali società del portafoglio Sofinnova MD Start figurano:

- LimFlow, acquisita da Inari Medical per un valore fino a 415 milioni di dollari

- PreCARDIA, acquisita da Abiomed

- CorWave, che ha raccolto oltre 100 milioni di euro

- BrightHeart, che ha ottenuto l’autorizzazione FDA, la marcatura CE e ha recentemente raccolto 11 milioni di euro in un round di Serie A

- Moon Surgical, che ha ottenuto l’autorizzazione FDA e la marcatura CE per il sistema Maestro, utilizzato ad oggi per il trattamento di oltre 3.700 pazienti

Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners , ha dichiarato: “Sofinnova MD Start è una delle poche strategie in Europa focalizzate sulla creazione di aziende medtech partendo da zero. Ciò che distingue questo modello è il ruolo attivo del nostro team nella costruzione e nel supporto di ogni società fin dal primo giorno. Questo nuovo fondo ci consentirà di ampliare ulteriormente questo approccio e di continuare a rappresentare una componente chiave della piattaforma di Sofinnova lungo l’intera catena del valore delle scienze della vita.”

Anne Osdoit, Partner di Sofinnova Partners, ha aggiunto: “Siamo grati ai nostri investitori, sia storici sia nuovi, per il loro continuo sostegno. Il loro impegno riflette la fiducia nel nostro approccio attivo e diretto nella creazione di nuove società. Con Sofinnova MD Start IV intendiamo continuare a lavorare a stretto contatto con ingegneri, medici e ricercatori per portare tecnologie mediche trasformative dal laboratorio alla pratica clinica.”

L’approccio di Sofinnova MD Start combina creazione diretta di nuove imprese, supporto operativo e accesso al network globale di Sofinnova, facendo leva su oltre dieci anni di esperienza maturata attraverso una strategia dedicata alla creazione e allo sviluppo di aziende medtech. La strategia di investimento è guidata dai Partner Anne Osdoit, Cecile Dupont e Mano Iyer, insieme alla Principal Marion Gasperment, all’Analyst Jérémie Wisniewski e ai Venture Partner Gérard Hascoët e Josh Makower.

A proposito di Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita, specializzata nella salute e nella sostenibilità. Con sedi a Parigi, Londra e Milano, riunisce un team internazionale di professionisti con solide competenze scientifiche, mediche e imprenditoriali. Sofinnova Partners svolge un ruolo attivo nella creazione e nello sviluppo delle aziende lungo l’intera catena del valore degli investimenti nelle scienze della vita, dalle fasi seed agli stadi più avanzati. Fondata nel 1972, vanta oltre 50 anni di esperienza, durante i quali ha sostenuto più di 500 aziende e contribuito alla creazione di leader di mercato a livello globale. Oggi Sofinnova Partners gestisce asset per oltre 4 miliardi di euro. Per maggiori informazioni: sofinnovapartners.com.

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