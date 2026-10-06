SoftBank Robotics UK Ltd. oggi ha annunciato che presenterà le sue soluzioni di AI & Robotics per la ristorazione all'EquipHotel 2026, che si terrà a Parigi, Francia, dal 2 al 5 novembre 2026, nell'ambito dell'impegno per ampliare le iniziative di automazione della ristorazione nella regione Europa, Medio Oriente ed Africa.

Gli operatori dell'ospitalità e della ristorazione continuano ad affrontare difficoltà operative, comprese carenze di personale, difficoltà nell'individuare personale competente, aumento dei costi, discontinuità nella qualità alimentare e sprechi alimentari. SoftBank Robotics punta ad affrontare queste difficoltà con la robotica e l'automazione per ottenere operazioni più efficienti, costanti e flessibili nel settore della ristorazione.

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