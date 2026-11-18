Sparxity , un leader nel settore del calcolo nativo sparso, oggi ha annunciato che Peter Ungaro, già presidente e amministratore delegato di Cray, Inc., e Daniel Armbrust, già presidente e amministratore delegato di SEMATECH e co-fondatore di Silicon Catalyst, sono entrati a far parte del suo Comitato consultivo in qualità di membri indipendenti. Armbrust e Ungaro sono stati eletti, rispettivamente, presidente e vicepresidente dagli altri membri del comitato. Con queste nomine Sparxity rafforza il gruppo dirigente mentre sviluppa la propria tecnologia del calcolo nativo sparso per l’IA di nuova generazione e l’elaborazione a elevate prestazioni (HPC).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117669150/it/

From left to right, Daniel Armbrust, former President and CEO of SEMATECH and co-founder of Silicon Catalyst, and Peter Ungaro, former President and CEO of Cray, Inc.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261117669150/it/

Referente per i media

Mackenzie Whitfield

Wireside Communications per conto di Sparxity

+1 804-215-0843

Sparxity@wireside.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire