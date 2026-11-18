Spatial Corp., il principale fornitore di kit per lo sviluppo di software per soluzioni di progettazione, produzione e ingegneria, nonché azienda controllata di Dassault Systèmes, oggi ha annunciato la disponibilità della sua Versione 1.0 2027. Questa ultima versione introduce nuove capacità e funzionalità nelle gamme di prodotti Spatial 3D ACIS Modeler, CGM Modeler, 3D InterOp, Data Prep e CSM/CVM.

Progettata per migliorare l'efficienza, la flessibilità e la robustezza nella modellazione CAD, nell'interoperabilità, nella preparazione dei dati e nei flussi di lavoro di simulazione, questa versione offre elaborazione geometrica potenziata, capacità di modellazione ampliate, una conversione CAD migliorata e progressi nella generazione di mesh per una copertura più efficace del flusso di lavoro.

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