Speech Processing Solutions (SPS), il leader globale nelle soluzioni globali di dettatura e trascrizione vendute con il marchio Philips, oggi ha annunciato il lancio di Philips SpeechLive Legal Direct e Philips SpeechLive Professional Direct . Le due soluzioni consentono ai professionisti del settore legale e di altri settori di dettare testi in applicazioni desktop compatibili, con il testo riconosciuto che appare mentre parlano.

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Philips SpeechLive Legal Direct – riconoscimento vocale di testi legali, direttamente al cursore

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