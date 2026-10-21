Starburst ha annunciato oggi una disponibilità generale limitata di Starburst Torin , un motore di analisi nativo per GPU basato su Trino per Starburst Enterprise . Sviluppato partendo dalla libreria NVIDIA cuDF , Torin accelera i carichi di lavoro SQL con esecuzione nativa per GPU, offrendo prestazioni di interrogazione fino a 7 volte più rapide. 1 Grazie all'integrazione del motore esistente CPU, Torin offre alle aziende la flessibilità per eseguire carichi di lavoro sulle CPU o le GPU senza modificare interrogazioni, applicazioni o agenti Trino SQL esistenti.

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