STEMCELL Technologies e il Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) oggi ha annunciato una collaborazione per ampliare l'accesso a materiali di partenza di alta qualità derivati da cellule staminali pluripotenti indotte umane (iPSC), offrendo agli sviluppatori di terapie cellulari di tutto il mondo un percorso più rapido e meno rischioso dalla ricerca alla clinica.

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Partnership pairs GMP-manufactured iPSC lines with matched RUO equivalents, giving developers well-characterized, donor-eligible starting materials from early research through clinical development. Supporting comparability data for the RUO and GMP lines to be presented at the 2026 ISSCR Annual Meeting in Montréal, Canada.

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Contatti per i media

Kim Nelson

Direttore, Comunicazioni e Responsabilità sociale aziendale, STEMCELL Technologies

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Stacey Johnson

Vicepresidente, Comunicazioni e Marketing, CCRM e OmniaBio Inc.

stacey.johnson@ccrm.ca





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