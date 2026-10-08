Stonebranch, leader nelle soluzioni di orchestrazione e automazione dei servizi, oggi ha annunciato Hybrid Orchestration Control Plane, una nuova soluzione basata sulla versione 8.1 di Stonebranch Universal Automation Center™ (UAC) che consente alle aziende di eseguire, in un unico e completo flusso di lavoro, automazione tradizionale, attività di intelligenza artificiale, agenti autonomi e decisioni umane, con autorizzazioni, approvazioni, livelli di servizio, registri di controllo e controlli di ripristino omogenei.

Gli agenti si stanno sempre più diffondendo a ogni livello aziendale, ma operano senza il contesto operativo tipico di ogni decisione: approvazioni preliminari, dipendenze a valle e ripristino.

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Scott Davis

Direttore marketing di Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com





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