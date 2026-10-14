Straive , azienda di livello mondiale specializzata nell’operazionalizzazione di dati e IA, oggi ha annunciato di essere stata nominata OpenAI Select Partner nell’ambito di OpenAI Partner Network.

OpenAI Partner Network è un programma globale pensato per consentire ai partner di sviluppare, commercializzare e distribuire soluzioni IA insieme a OpenAI. Riunisce partner che vantano un profonda competenza nel settore, forti capacità di esecuzione e solide relazioni con i clienti, offrendo risorse e supporto per aiutare le imprese a trasformare le funzionalità dell’IA in un impatto misurabile.

In qualità di OpenAI Select Partner, Straive collaborerà con OpenAI per aiutare le imprese a sviluppare e implementare in modo responsabile soluzioni IA scalabili.

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Referente per i media

Palash Bhattacharjee

Direttore PR

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