SWISSto12 , uno tra i principali motori della nuova economia spaziale, ha annunciato oggi la chiusura del suo round di finanziamento di 70 milioni di USD (61 milioni di EUR) di Serie C. Questa notizia segue l'assegnazione di 84,8 milioni di USD (73 milioni di EUR) da parte degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea (ESA) per il progetto in partnership HummingSat ARTES, attraverso il quale ESA sostiene SWISSto12 nello sviluppo e nella verifica in orbita di HummingSat.

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SWISSto12 will scale its manufacturing and integration capacity to meet accelerating demand from commercial and sovereign government customers.

La raccolta fondi di Serie C segue un periodo di crescita commerciale sostenuta per l'azienda, con fatturati di 140 milioni di USD (121 milioni di EUR) per il 2025 e valori totali di contratti che superano ora i 500 milioni di USD (432 milioni di EUR) che hanno generato un EBIDTA positivo nel 2026.

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