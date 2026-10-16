Takeda ( TSE:4502/NYSE:TAK ) ha reso noti i risultati dettagliati dallo studio clinico pivotale di Fase 2/3 IgGNITE (TAK-881-3001) volto a valutare il farmaco sperimentale TAK-881 [Immunoglobulina sottocutanea (umana), soluzione al 20% (SCIG 20%) e ialuronidasi umana ricombinante], che, se approvato, ha il potenziale di diventare la prima terapia SCIG 20% facilitata per i pazienti affetti da malattia da immunodeficienza primaria (PID), somministrata fino a una volta al mese (ogni 3-4 settimane).

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