Teamily AI ( https://Teamily.ai ), insieme alla sua piattaforma di AI agentica Infra TensorOpera AI ( https://TensorOpera.ai ), oggi ha reso noto il lancio pubblico della sua piattaforma social Human+AI, una serie di prodotti che ha già servito più di 5 milioni di utenti in tutto il mondo. Lanciata oggi a Palo Alto e simultaneamente in dozzine di Paesi, questo lancio pubblico mette la serie completa a disposizione di tutti con un'unica missione: facilitare lo sviluppo e l'espansione di un'azienda facile per tutti, individui e team.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260708897134/it/

"Questo è il momento in cui apriamo le porte al mondo", hanno dichiarato i co-fondatori, il Dr. Aiden Chaoyang He e il Prof. Salman Avestimehr.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260708897134/it/

Contatto per i media

Yvonne Li

Contatto per i media, Teamily AI

Email: contact@teamily.ai

Tel.: +1(510)320-3198





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire