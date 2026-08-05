Techtronic Industries Co. Ltd. (“TTI” o il “Gruppo”) (codice azionario: HK: 0669, simbolo ADR: TTNDY), un'azienda globale leader nella tecnologia degli attrezzi cordless professionali, degli elettroutensili per il fai-da-te e per gli spazi esterni, per la cura dei pavimenti e la pulizia, è lieta di annunciare i suoi risultati per il periodo di sei mesi conclusosi il 30 giugno 2026. Il Gruppo ha registrato risultati da record nei primi sei mesi del 2026, con un aumento dei ricavi pari al 5,9% fino a 8,3 miliardi di dollari. I suoi marchi principali, MILWAUKEE e RYOBI, hanno entrambi registrato forti prestazioni nel primo semestre 2026, con un tasso di crescita aggregato sottostante dell'8,2% in valuta locale.

TTI ha registrato risultati per la prima metà del 2026, con ricavi in aumento del 5,9% fino a 8,3 miliardi di dollari e utili netti in aumento del 17,5% fino a 738 milioni di dollari.

La nostra attività internazionale MILWAUKEE è cresciuta del 10,5% su una base sottostante in valuta locale, dopo la rettifica dell'impatto temporale previsto per il 2025 relativo alla conversione del sistema ERP di MILWAUKEE Americas.

RYOBI, il marchio globale per consumatori n. 1 di elettroutensili cordless e prodotti per gli spazi esterni, ha registrato una crescita dell'1,7% in valuta locale fino a 1,9 miliardi di dollari nella prima metà del 2026.

Il margine EBIT è migliorato di 86 punti base fino a raggiungere un tasso record del 9,9%, un aumento rispetto al 9,1% nella prima metà del 2025. Un fatto ancora più importante è che siamo ben posizionati per raggiungere o superare il nostro target interno del 10,0% di margine EBIT entro il 2027.

Abbiamo registrato un flusso di cassa libero di 753 milioni di dollari nel primo semestre del 2026 e siamo sulla buona strada per altre forti prestazioni di flusso di cassa libero nella seconda metà dell'anno in corso.

La Società ha avviato il suo piano di riacquisto automatico delle azioni da 500 milioni di dollari a seguito delle autorizzazioni e approvazioni ottenute nel giugno 2026.

Punti salienti della performance finanziaria del primo semestre 2026 2026 US$ milioni 2025 US$ milioni Variazioni Ricavi 8.292 7.833 +5,9% Margine di profitto lordo 42,9% 40,3% +258 bps EBIT 822 709 +15,9% Utile attribuibile ai titolari dell’azienda 738 628 +17,5% Utili base per azione (centesimi di USD) 40,50 34,37 +17,8% Flusso di cassa libero 753 468 +285 m Dividendo provvisorio per azione (circa, centesimi di USD) 19,31 16,09 +20,0%

Il margine lordo è migliorato di 258 punti base fino a registrare un indice record del 42,9% nella prima metà del 2026. L'espansione del margine lordo di 163 punti base nel 2026 è stata guidata dall'annualizzazione dei nostri sforzi per mitigare i dazi, come l'ottimizzazione della produzione, una produttività più efficiente e collaborazioni con fornitori. L'EBIT è cresciuto del 15,9% fino a 822 milioni di dollari, mentre il margine EBIT è aumentato di 86 punti base fino al 9,9%. L'utile netto è aumentato del 17,5% fino a 738 milioni di dollari grazie ai costi inferiori degli oneri finanziari netti, mentre i guadagni per azione sono saliti del 17.8% fino a 40,50 centesimi di dollaro. Il capitale circolante come percentuale delle vendite è migliorato di 11 punti base rispetto all'anno precedente fino a raggiungere il 16,6%. TTI ha generato 753 milioni di dollari in flusso di cassa libero positivo nei primi sei mesi del 2026, concludendo il periodo con una posizione di 1,066 miliardi di dollari in liquidità netta. Nel giugno 2026, TTI ha avviato il suo piano di riacquisto automatico di azioni proprie di fino a 500 milioni nei prossimi 18 mesi. Fino alla fine di luglio, la Società ha riacquistato azioni per un valore di 42 milioni di dollari secondo il piano stabilito.

La struttura dei segmenti oggetto di rendicontazione del Gruppo è stata modificata rispetto ai precedenti segmenti di attività “Power Equipment” e “Floorcare and Cleaning”, passando ai segmenti di nuova definizione “Professional” e “Consumer”. Il segmento “Professional” ha registrato un fatturato di 5,9 miliardi di dollari USA nel primo semestre del 2026, con un aumento del 9,7% nella valuta di rendicontazione. Il segmento “Consumer” ha registrato un fatturato di 2,4 miliardi di dollari USA nel primo semestre del 2026, con un calo del 2,5%.

I Dirigenti hanno deciso di dichiarare un dividendo provvisorio di 150,00 centesimi di dollaro di Hong Kong (circa 19,31 centesimi di dollaro USA) (2025: HK125,00 cents (circa US16.09 cents)) per azione per il periodo di sei mesi conclusosi il 30 giugno 2026. Il dividendo provvisorio verrà erogato agli azionisti compresi nel registro dei soci della Società il 4 settembre 2026. Si prevede che il dividendo provvisorio venga erogato intorno al 18 settembre 2026.

Horst Pudwill, Presidente esecutivo di TTI , ha dichiarato, “Con il personale migliore e la cultura più solida, le relazioni più profonde con i settori e i clienti principali, il più robusto programma di prodotti e il bilancio più sano nella storia di TTI, siamo ben posizionati per continuare a guidare il settore negli anni a venire”.

Steven P. Richman, AD di TTI, ha così commentato, “Dopo aver registrato un margine EBIT del 9,9% nei primi sei mesi del 2026, abbiamo un più alto livello di fiducia nella nostra capacità di raggiungere o superare il nostro target interno del 10,0% di margine EBIT entro il 2027, con risultati ancora migliori nel 2028 e oltre. TTI è pronta a offrire un altro anno straordinario nel 2026”.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente annuncio contiene determinate dichiarazioni a carattere previsionale o utilizza termini a carattere previsionale basati sulle attuali aspettative, stime, previsioni, convinzioni e ipotesi di TTI riguardo alle proprie attività e ai mercati in cui il Gruppo opera e che rispecchiano i punti di vista di TTI alla data del presente annuncio. Queste dichiarazioni a carattere previsionale non costituiscono garanzie di performance future e sotto soggette a rischi del mercato, incertezze e fattori fuori del controllo di TTI. Pertanto, i risultati e i rendimenti effettivi possono differire in misura sostanziale dalle ipotesi fatte e dalle dichiarazioni contenute nel presente annuncio.

Informazioni su TTI

Techtronic Industries Company Limited (“TTI” o la “Società”), fondata nel 1985 dall'imprenditore tedesco Horst Julius Pudwill, è un leader mondiale nella tecnologia cordless. Pioniere negli utensili elettrici, nelle attrezzature elettriche per esterni, nei prodotti per la cura dei pavimenti e la pulizia, TTI serve i mercati professionale, industriale, del fai-da-te e dei consumatori di tutto il mondo. Con oltre 47.000 dipendenti a livello globale, l'attenzione continua della società sull'innovazione e la crescita strategica ha portato TTI ad essere un'azienda all'avanguardia nei suoi settori.

MILWAUKEE è all'avanguardia del portafoglio di attrezzi professionali di TTI. Con la sede centrale internazionale per la ricerca e lo sviluppo a Brookfield, Wisconsin, il marchio storico MILWAUKEE è rinomato in tutto il mondo per come promotore dell'innovazione, della sicurezza e della produttività in cantiere. Il marchio RYOBI , che ha sede a Greenville, South Carolina, rimane la scelta preferita per gli amanti del fai-da-te e continua a rappresentare lo standard nell'innovazione degli attrezzi per il fai-da-te. Il portafoglio dei vari brand TTI comprende inoltre marchi affidabili come AEG, EMPIRE, HOMELITE e i marchi leader nella cura dei pavimenti come HOOVER , ORECK , VAX , e DIRT DEVIL .

Il riconoscimento internazionale e il rinomato portafoglio di marchi TTI sono supportati da una solida struttura proprietaria che sottolinea la portata globale e la stabilità della società. La famiglia Pudwill rimane l'azionista maggioritario della società, mentre il resto della proprietà è mantenuto in gran parte da investitori istituzionali in aziende nordamericane ed europee. TTI è quotata alla Borsa di Hong Kong ed è uno stock costituente dell'indice Hang Seng. L'azienda opera a livello globale con un forte impegno negli standard ambientali, sociali e di governance aziendale. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.ttigroup.com .

Tutti i marchi di fabbrica elencati, ad eccezione di AEG e RYOBI sono di proprietà del Gruppo. AEG è un marchio di fabbrica registrato di AB Electrolux (publ.) e viene utilizzato su licenza. RYOBI è un marchio registrato di Ryobi Limited e viene utilizzato su licenza.

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