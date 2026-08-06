Tecnotree, leader globale nei sistemi di supporto aziendale (BSS) digitale AI nativi e nelle soluzioni delle piattaforme digitali per il settore delle telecomunicazioni, ha annunciato i risultati finanziari relativi al primo semestre 2026: l'azienda ha fatto registrare la crescita di tutti i principali indicatori finanziari, ha aumentato il margine operativo di 800 punti base e ha convertito rapidamente un portafoglio ordini record in implementazioni, con otto consegne completate in America settentrionale, Africa e Medio Oriente.

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Tecnotree Delivers Double-Digit Profit Growth and Accelerated Deployment Momentum in H1 2026

Primo semestre (gennaio – giugno 2026)

Fatturato netto pari a 36,8 milioni di euro (34,2 milioni di euro), con un aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente; a valuta costante, pari a 37,6 milioni di euro, con un aumento del 10,0% rispetto all'anno precedente.

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