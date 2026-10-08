TensorX, la società irlandese specializzata in inferenza dell'IA sovrana, ha raggiunto un fatturato di 5 milioni di dollari mentre la domanda di infrastrutture IA private continua a crescere in Europa e oltre. Tim Grant, che è entrato a far parte dell'azienda in qualità di Presidente esecutivo a maggio, è stato nominato Chief Executive Officer per guidarla in questa fase di accelerazione della crescita.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261008511732/it/

Tim Grant, Executive Chairman since May, is appointed Chief Executive Officer as the Dublin company serves more than 5,000 paying customers and expands its infrastructure across Europe.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261008511732/it/

Contatto per la stampa: Mark O'Toole, Inference, m@inferencehq.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire