TestMu AI (già LambdaTest), la prima piattaforma al mondo di ingegneria della qualità basata sull’IA agentica, oggi ha annunciato la disponibilità generale della funzionalità Agent Assurance, che collauda gli agenti IA che compiono azioni, come chiamare strumenti, scrivere file e modificare record, verificando che cosa un’esecuzione ha effettivamente modificato anziché ciò che l’agente dichiara di aver fatto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261026793238/it/

Referente per i media

Nikhil Saxena

Direttore comunicazioni aziendali presso TestMu AI

nikhils@testmuai.com | +91 98709 81968





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire