TestMu AI (in precedenza LambdaTest) , la piattaforma di ingegneria della qualità per l'IA agenziale full stack, ha annunciato il lancio di raccolte di evidenze per Kane CLI , il suo strumento terminal-first per il test di browser di linguaggio naturale e app mobili. Ogni esecuzione di Kane CLI ora produce un file di evidenze protetto che contiene il registro completo di ciò che è stato chiesto di fare all'agente IA, cosa ha fatto in ogni passaggio e cosa è successo.

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