TestMu AI (già LambdaTest), la prima piattaforma al mondo di ingegneria della qualità basata sull’IA agentica, ha lanciato il ciclo source-to-verdict in Kane CLI , il suo strumento di prova in linguaggio naturale. Sulla base dell'evoluzione di Kane CLI da semplice strumento di automazione del browser, questo ciclo porta un requisito di prodotto fino alla decisione di rilascio – scrivendo i test, eseguendoli nel browser locale, raccogliendo la prova, misurando la copertura in base a ciò che è effettivamente accaduto e fornendo una decisione finale.

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