TestMu AI (già nota come LambdaTest), la piattaforma per l’ingegneria di qualità full stack basata sull’IA agentica, ha annunciato il supporto per i dispositivi reali in Kane CLI. Ora gli sviluppatori possono collaudare un’applicazione mobile su un telefono o tablet reale nel cloud TestMu AI direttamente dal terminale: devono solo digitare cosa verificare in linguaggio naturale e Kane eseguirà i passaggi nell’app su un dispositivo Android o iOS reale.

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Nikhil Saxena

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