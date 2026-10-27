TetraMem, azienda pioniera della Silicon Valley nel settore del calcolo analogico in memoria (A-IMC), ha annunciato il tapeout riuscito di MLX300, il primo system-on-chip (SoC) A-IMC a 12 nm al mondo basato sulla tecnologia RRAM multilivello. Il SoC è stato sviluppato utilizzando soluzioni EDA leader nel settore abilitate attraverso Synopsys Cloud FlexEDA, e questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nel portare questa architettura verso un'informatica dei nodi avanzati e pronta per la produzione.

“L'architettura di TetraMem rappresenta un approccio essenzialmente nuovo all'informatica basata sull'AI che fa convergere memoria e calcolo”, ha dichiarato Glenn Ge, AD e cofondatore di TetraMem.

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