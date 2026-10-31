The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato una nuova collaborazione strategica con Microsoft Corp. per promuovere la sua base cloud e di dati e supportare l'adozione responsabile di capacità basate sull'AI in tutta l'azienda. La collaborazione aiuterà a connettere i dati e gli strumenti intelligenti per contribuire alla realizzazione di innovazioni più rapide, operazioni più efficienti ed esperienze più rilevanti per i consumatori.

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Questa nuova collaborazione è una parte critica del One Operating Ecosystem de The Estée Lauder Companies, che riunisce piattaforme condivise, dati connessi e i partner migliori della categoria per garantire un'esecuzione coerente, scalabile ed efficace in tutta l'azienda.

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