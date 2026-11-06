ThetaRay, un leader globale nell'infrastruttura della conformità per i reati finanziari nativa per l'AI, è stata nominata The World’s Best Software Provider for AML and Sanctions Screening (Migliore fornitore al mondo di software per l’antiriciclaggio e l'analisi delle sanzioni) ai 2026 Euromoney Transaction Banking Awards. Valutata dal team editoriale e di ricerca di Euromoney, ThetaRay è stata riconosciuta per l'eccellenza tecnologica, le prestazioni verificabili e la promozione della moderna catena del valore del transaction banking.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105750805/it/

Il riconoscimento rafforza lo status di ThetaRay come infrastruttura di base per la conformità per gli istituti globali, seguendo da vicino la classificazione da parte di Chartis Research di ThetaRay al n. 8 a livello globale nel rapporto 2026 Financial Crime and Compliance50 (FCC50) e nominando l'azienda Vincitore della categoria per la Explainable AI (AI Spiegabile).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261105750805/it/

Contatto per i media:

Pr@thetaray.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire