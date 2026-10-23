Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” o la “Società”), un leader nello sviluppo di soluzioni software intelligenti per l’energia e il solare, oggi ha annunciato una dichiarazione di compatibilità da parte del produttore Fronius International GmbH , che documenta la compatibilità tra i prodotti Tigo Flex MLPE e varie famiglie di inverter Fronius. La lettera riguarda i prodotti Tigo TS4-A-F, TS4-A-2F, TS4-A-O e TS4-X-O e le famiglie di inverter Fronius Primo GEN24, Primo GEN24 208-240, Symo GEN24, Verto, Tauro e Tauro ECO, se configurati secondo i requisiti specificati da Fronius e Tigo.

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