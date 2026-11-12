Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” o la “Società”), un leader nello sviluppo di soluzioni software intelligenti per l’energia e il solare, oggi ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Google Cloud finalizzata a sviluppare flussi di lavoro operativi abilitati dall’IA destinati agli installatori di impianti fotovoltaici e ai portafogli di energia distribuita. Rendendo disponibili i dati principali e i prodotti software Tigo tramite Google Cloud, Tigo punta a offrire un’implementazione più rapida, un’integrazione dei dati semplificata e ulteriori dati approfonditi grazie a Gemini. I flussi di lavoro risultanti aiuteranno installatori, gestori di asset e operatori energetici a individuare più facilmente le criticità, stabilire le priorità di intervento e automatizzare le attività operative di routine su parchi in crescita di impianti per energia distribuita.

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