Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” o la “Società”), leader nello sviluppo di soluzioni software intelligenti per l’energia e il solare, oggi ha annunciato che la tecnologia Tigo ha contribuito a rendere possibili oltre 11 MW in progetti di ripotenziamento di impianti fotovoltaici, in una fase di crescita della domanda di aggiornamenti, componenti sostitutivi e servizi su tutta la base installata di impianti fotovoltaici residenziali obsoleti. Per aiutare gli installatori a cogliere questa opportunità, Tigo ha inoltre pubblicato una guida al repowering e risorse dedicate agli installatori pensate per sostenere sia lo sviluppo del business sia l’esecuzione tecnica degli aggiornamenti di impianti obsoleti tramite interventi di ripotenziamento.

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