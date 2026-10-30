TradeStation Europe B.V. (“TradeStation Europe”), la filiale europea di intermediazione finanziaria di TradeStation Group, Inc. (“TradeStation”), che ha recentemente ottenuto la licenza, ha annunciato oggi una serie di aggiornamenti dei prodotti, tra cui l'ampliamento dell'orario per il trading di opzioni, assieme a prezzi ridotti per opzioni e titoli, nuovi spread su opzioni su singoli titoli e ampliamento delle operazioni intraday per potenziare l'offerta per i trader al dettaglio e istituzionali nei Paesi Bassi e nello Spazio economico europeo (SEE).

L'ampliamento dell'orario di trading delle opzioni è ora attivo. I clienti possono negoziari opzioni su titoli idonei durante una sessione pre-market dalle 7:30 alle 9:25 ET e una sessione di trading estesa dalle 16:00 alle 16:15 ET.

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