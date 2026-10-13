Trading Central SA (" Trading Central ") oggi ha annunciato il lancio di due nuovi UCITS ETF in collaborazione con HANetf, la prima e principale piattaforma europea di UCITS ETF e ETC white label.

I nuovi fondi si aggiungono al Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF (TCQE), lanciato il 13 agosto 2026, portando a tre la gamma di Trading Central Quant ETF.

NOVITÀ – Trading Central Quant U.S. 50 Equity UCITS ETF (TCQU) | ISIN: IE000M5KXSP3

– Trading Central Quant U.S. 50 Equity UCITS ETF (TCQU) | ISIN: IE000M5KXSP3 NOVITÀ – Trading Central Quant Global 50 Equity UCITS ETF (TCQW) | ISIN: IE000YM4FP49

– Trading Central Quant Global 50 Equity UCITS ETF (TCQW) | ISIN: IE000YM4FP49 Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF (TCQE) | ISIN: IE000DN0XQM1

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