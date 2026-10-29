Transition Industries LLC oggi ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo di progettazione, approvvigionamento e costruzione (EPC, Engineering, Procurement and Construction) con Siemens Energy e Techint Engineering & Construction (“Techint E&C”) per l'impianto di elettrolizzatori da circa 210 MW nel suo progetto Pacifico Mexinol situato a Sinaloa, Messico. L'accordo è soggetto alle consuete condizioni sospensive, compreso il completamento del finanziamento del progetto.

La firma si basa sul contratto Front-End Engineering Design (FEED) annunciato nell'agosto 2025 e rappresenta una tappa importante nell'avanzamento dell'infrastruttura produttiva di idrogeno rinnovabile del progetto dalla progettazione alla costruzione.

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