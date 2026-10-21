TreviPay , un partner globale di infrastrutture di pagamenti B2B globali, ha annunciato oggi la disponibilità generale della soluzione Pay By Invoice per i clienti Walmart Business idonei. A seguito di un progetto pilota iniziale, la disponibilità ampliata offre a un numero superiore di organizzazioni un nuovo modo per gestire gli acquisti e i pagamenti online e nei negozi Walmart. Walmart Business Pay By Invoice offre condizioni di pagamento a 30 giorni netti, una linea di credito aziendale dedicata e una fatturazione dettagliata all'interno dell'esperienza di acquisto di Walmart Business.

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