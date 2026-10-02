Umios Corporation (TOKYO Prime: 1333; già Maruha Nichiro) e Wah Kong Corporation hanno completato la costituzione di una joint venture strategica incentrata su Pet World International Sdn. Bhd. (“PWI”), una delle principali aziende malesi nel settore degli alimenti per animali domestici.

Nell’ambito dell’operazione Umios ha investito circa 11,4 miliardi di JPY per acquisire una quota del 51% in PWI attraverso una holding di nuova costituzione.

PWI gestisce l’unico stabilimento del paese con certificazione BRC per la produzione di alimenti per pet e detiene la seconda più grande quota di questo mercato in Malesia – è leader tra le imprese locali (NielsenIQ) . Conta circa 350 dipendenti, distribuisce i propri prodotti attraverso oltre 10.000 punti vendita fisici oltre che tramite i propri canali di e-commerce e ha registrato un fatturato annuale consolidato pari a circa 12,4 miliardi di JPY nell’esercizio conclusosi a settembre 2025.

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