i2c Inc. , innovatore globale nel settore della tecnofinanza, oggi ha riassunto i principali traguardi raggiunti lo scorso anno, in una fase in cui istituti finanziari e imprese fintech hanno accelerato per ammodernare le proprie tecnologie bancarie e di pagamento.

Alla base di questo rinnovato impegno c’è una pressione crescente. Una nuova ricerca condotta da American Banker in collaborazione con i2c ha rilevato che l’88% degli istituti finanziari ha accelerato i propri piani di ammodernamento a causa della concorrenza di banche digital-first, imprese fintech e fornitori non bancari, con i dirigenti che indicano più spesso l’architettura di elaborazione legacy come il principale ostacolo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021272706/it/

Referente per la stampa

Debra Dekelbaum

Direttrice rapporti con gli analisti e i media presso i2c

media@i2cinc.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire