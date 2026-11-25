Un consorzio guidato dagli Stati Uniti oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l'acquisizione di LUKOIL International GmbH (LIG) attraverso un'operazione volta a garantire la proprietà di risorse energetiche globali di importanza critica da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati. L'operazione è strutturata per stabilizzare le operazioni nel settore delle risorse energetiche nei mercati emergenti e in altri mercati, rafforzare la sicurezza energetica, sostenere risorse energetiche affidabili per le famiglie e le aziende americane e restituire miliardi ai contribuenti americani.

Il consorzio, guidato da Eldridge, include le società U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Catena Investment Holding degli EAU e Xtellus Partners.

Importanti risorse energetiche

L'acquisizione trasferirebbe le risorse di gas e petrolio non russe di LUKOIL dalla sua società madre russa al consorzio guidato dagli Stati Uniti. Il portafoglio comprende attività nell'intera filiera energetica, dai giacimenti di gas e petrolio upstream alle raffinerie, condotte e operazioni downstream in diversi Paesi partner e alleati degli Stati Uniti in Europa occidentale e sudorientale, nel Medio Oriente, in Asia centrale, nel Nordafrica e nei Paesi dell'Africa sub-sahariana e in Nordamerica.

Le operazioni a monte di LIG comprendono 11 Paesi e attualmente producono circa 350.000 barili equivalenti di petrolio al giorno. Il portafoglio comprende inoltre tre raffinerie, tra cui Burgas in Bulgaria, la più grande raffineria nei Balcani; Zeeland nei Paesi Bassi e Petrotel in Romania, con una capacità di raffinazione complessiva pari a circa 350.000 barili al giorno e un organico di migliaia di dipendenti. Collettivamente, queste aziende servono il Mar Nero, i Balcani e l'Europa nordoccidentale, fornendo prodotti petroliferi, tra cui gasolio, alle nazioni alleate degli Stati Uniti. LIG è inoltre proprietaria di un'attività di commercio internazionale (LITASCO) e di più di 2.000 stazioni di servizio in 16 Paesi in Europa, Nordamerica e Asia centrale.

I termini dell'operazione

L'operazione è soggetta all'approvazione condizionata da parte dell'Ufficio per il controllo dei beni stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC). Inoltre, l'operazione rimane soggetta alle condizioni di chiusura, al completamento della due diligence e ad altre autorizzazioni normative obbligatorie. Alla chiusura, il consorzio darà immediatamente priorità alla stabilizzazione delle operazioni di importanza cruciale, alla tutela del valore delle risorse e dei relativi investimenti e alla garanzia della continuità operativa in tutti gli aspetti, da monte a valle, compreso il riassetto della piena capacità di raffinazione.

I termini negoziati dell'operazione prevedono quanto segue:

Il portafoglio verrà acquisito attraverso uno scambio di azioni. Il consorzio scambierà azioni russe di PJSC LUKOIL soggette a restrizioni e di altre aziende russe per il 100% del valore di LIG.

Utilizzando queste azioni come corrispettivo in questa operazione si evita qualsiasi pagamento diretto in contanti alla Russia.

La DFC, per conto degli Stati Uniti, riceverà una quota di partecipazione senza costi iniziali per il contribuente americano.

Il corrispettivo della vendita verrà depositato in custodia in un conto, soggetto a restrizioni per cinque anni o fino alla revoca delle sanzioni.

Alla chiusura, gli attivi di proprietà di LIG verranno completamente rimossi dalla proprietà di PJSC LUKOIL.

Citi è il consulente finanziario principale del consorzio.

Informazioni su Eldridge

Todd Boehly è il Presidente e Amministratore delegato di Eldridge, una holding diversificata che impiega oltre 15.000 persone. Eldridge è proprietaria unica di Eldridge Wealth Solutions, che comprende Security Benefit, fondata nel 1892, e Everly, società specializzata nella gestione digitale delle pensioni; e Eldridge Capital Management, società di gestione multistrategica di asset alternativi. Prima di Eldridge, Boehly è stato Presidente di Guggenheim Partners, società nella quale ha fondato l'attività di credito in Guggenheim, guidando le iniziative dell'azienda nel settore energetico. In particolare, Boehly ha lanciato il Guggenheim Energy Opportunities Fund nel 2010, investendo in risorse upstream del settore petrolifero e del gas e nelle infrastrutture energetiche. È proprietario delle squadre Los Angeles Dodgers, Los Angeles Lakers, Los Angeles Sparks e Trent Rockets.

Informazioni sulla U.S. International Development Finance Corporation

La U.S. International Development Finance Corporation (DFC), fondata nel 2019 con il supporto bipartisan sotto la presidenza Trump, è la divisione degli investimenti internazionali del Governo degli Stati Uniti. La DFC mobilizza capitali privati per promuovere la politica estera e lo sviluppo economico degli Stati Uniti. Gli investimenti della DFC offrono rendimenti solidi per i contribuenti americani, guidano uno sviluppo economico significativo per i partner e i Paesi alleati e garantiscono la sicurezza delle catene di fornitura per contrastare e superare la concorrenza degli avversari degli Stati Uniti.

Informazioni su Xtellus Partners

Xtellus Partners è un gruppo internazionale di consulenza finanziaria e investimento specializzato nella risoluzione di complesse sfide finanziarie e nella promozione del potenziale di crescita nei mercati sottostimati. Forte delle competenze acquisite nei mercati globali dei capitali e nella consulenza, nello scambio di titoli, nella gestione patrimoniale e nel trading di materie prime, Xtellus offre esperienza in ambito di capitali e di strategie per ottenere il successo a lungo termine.

Informazioni su Catena Investment Holding

Catena Investment Holding è una società di investimento con sede negli EAU, incentrata sugli investimenti nel settore energetico in espansione.

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