Bacardi Limited sta dando prova del fatto che un luogo di lavoro che merita un brindisi continua a migliorare. L'azienda di liquori di proprietà familiare è stata ancora una volta nominata per l'inclusione nell'elenco Forbes dei World's Best Employers, conquistando il primo posto tra i produttori di liquori. Con un'ascesa di 17 posizioni rispetto all'anno scorso, nel 2026 Bacardi giunge al 69° posto a livello globale. Il salto nella classifica riflette un impegno a creare un luogo di lavoro in cui i dipendenti si sentono valutati, incoraggiati e ispirati a crescere mentre aiutano a definire il futuro dell'azienda.

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Bacardi Limited Leads Spirits Companies Forbes World's Best Employers 2026 Ranking.

Bacardi Limited Leads Spirits Companies Forbes World's Best Employers 2026 Ranking.

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Contatto per i media:
Jessica Merz, VP, Comunicazioni aziendali globali
jmerz@bacardi.com



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