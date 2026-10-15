Il Baszucki Group oggi ha annunciato il finanziamento di uno studio clinico volto a esaminare l'impatto della terapia chetogenica su persone affette da disturbo bipolare nelle zone rurali dell'Alabama centrale. Questo studio, condotto dai ricercatori della University of Alabama, Birmingham Heersink School of Medicine Montgomery Regional Campus, si svolgerà in collaborazione con Heart of Alabama Food Bank (HAFB), che si rifornisce di carni e prodotti agricoli dell'Alabama, per introdurre la psichiatria metabolica in una regione caratterizzata da un' elevata prevalenza di gravi malattie mentali e da forti carenze nei servizi di assistenza psichiatrica .

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A new study led by Will Rutland of UAB Montgomery and funded by Baszucki Group aims to improve access to psychiatric treatment in rural areas. By partnering with a local food bank, researchers will evaluate both the psychiatric and metabolic effects of ketogenic therapy alongside existing treatment modalities for people with bipolar disorder in Central Alabama.

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