Visioneering Technologies, Inc. (VTI), un produttore di dispositivi medici che progetta e commercializza lenti a contatto speciali, presenterà i risultati completi della sperimentazione clinica triennale PROTECT – uno studio prospettico, in doppio cieco, multinazionale, controllato e randomizzato che ha valutato le lenti a contatto NaturalVue ® (etafilcon A) Multifocal 1 Day riguardo al rallentamento della progressione della miopia nei bambini. Ashley Tuan, OD, MS, PhD, Direttrice medica presso VTI , illustrerà i risultati completi durante il convegno annuale dell’American Academy of Optometry ad Anaheim.

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