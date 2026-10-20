ProAmpac , un leader mondiale nella scienza dei materiali e nel settore degli imballaggi flessibili, lancia la tecnologia ProActive Intelligence ™ Shelf Protect (SP) Series , offrendo ai produttori nel settore alimentare un nuovo modo per contribuire a preservare la qualità dei prodotti e ridurre i costi legati al deterioramento. Progettata per applicazioni scelte nei comparti della carne, dei prodotti ittici e lattiero-caseari, la tecnologia è conforme alle normative FDA e USDA per gli usi previsti in carne bovina e suina fresca, salsicce cotte, salumi, salmone fresco e formaggio fresco.

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Clearshield®-SP Shrink Bag

Questo imballaggio biotecnologico a contatto diretto con gli alimenti contribuisce a ridurre la crescita microbica associata al deterioramento del cibo negli impieghi previsti, facilitando una durata di conservazione più lunga nelle fasi di stoccaggio e la distribuzione.

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