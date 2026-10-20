One Biosciences oggi ha presentato dati che dimostrano la predisposizione di alcune cellule tumorali dei tumori ovarici alla resistenza alla chemioterapia e come la profilazione a singola cellula al momento della diagnosi possa portare all'identificazione di profili tumorali indicativi di una maggior probabilità, da parte di alcune pazienti, di incorrere in un fallimento dei trattamenti, consentendo in definitiva strategie terapeutiche più personalizzate.

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