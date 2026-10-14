NETSCOUT ® SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) ha rilasciato la prima metà del suo 2026 Distributed Denial-of-Service (DDoS) Threat Intelligence Report , un rapporto che rivela un notevole cambiamento nelle modalità di lancio e fonte degli attacchi. Con più di 9,1 milione di attacchi DDoS registrati a livello globale da NETSCOUT tra il gennaio e il giugno 2026, il rapporto mette in evidenza l'aumento del rischio DDoS lungo tre assi: il volume di traffico che deve essere ispezionato, il numero dei luoghi nei quali la mitigazione deve essere applicata e la quota di attacchi che interrompono il servizio senza mai saturare un link.

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