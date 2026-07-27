Uptime Institute oggi ha annunciato una collaborazione strategica con il Governatorato di Nineveh, siglata al Business Summit tra Stati Uniti e Iraq organizzato dalla Camera di commercio degli Stati Uniti per accelerare la trasformazione digitale della regione e promuovere l'agenda digitale nazionale dell'Iraq. L'accordo è stato firmato il 17 luglio 2026, durante la visita ufficiale negli Stati Uniti del Primo Ministro iracheno Ali Al-Zaidi. Uptime Institute ha partecipato nell'ambito della delegazione ufficiale in un vertice storico che ha prodotto più di 50 accordi per un valore complessivo di oltre 60 miliardi di dollari, segnando l'inizio di una nuova era caratterizzata da una robusta collaborazione economica, investimenti e innovazione tecnologica tra gli Stati Uniti e l'Iraq.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260727049496/it/

Signing of landmark strategic partnership with Ali Al-Zaidi, Prime Minister of Iraq (right) and Uptime Institute's Mustapha Louni, Chief Business Officer(left).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260727049496/it/

Contatto per i media

Uptime Institute

Brenda South

bsouth@uptimeinstitute.com

206-706-4647





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire