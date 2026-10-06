La prossima fase di esperienza cliente è incentrata sulla capacità dei marchi di trasformare i dati del cliente in comunicazioni pertinenti, azione in tempo reale e utilizzo dell'AI responsabile e comprovato. CSG ® e Netcracker Technology oggi hanno annunciato che CSG è stata nominata Leader nella classifica The Forrester Wave™: Customer Journey Orchestration Platforms, Q3 2026 , con il punteggio massimo in 19 criteri su 23 di Forrester Wave™. CSG Xponent , una piattaforma di coinvolgimento del cliente di punta, aiuta i marchi a fornire comunicazioni più puntuali e pertinenti che guidano l'azione dei clienti e rafforzano risultati commerciali concreti.

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Julia Dakhlia

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