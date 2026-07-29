VDyne Inc. (“VDyne”), società privata produttrice di dispositivi medici che sviluppa un sistema innovativo di sostituzione della valvola mitrale transcatetere (TTVR), oggi ha annunciato che il primo paziente è stato registrato e trattato nello studio pivotale TRIVITA US IDE del sistema TriNova™. Lo studio randomizzato e controllato metterà a confronto diretto TriNova con il sistema disponibile in commercio Edwards EVOQUE™ TTVR.

L'avvio dello studio clinico TRIVITA (NCT07516444) segna una tappa importante nell'avanzamento del trattamento per il rigurgito mitralico (MR). Lo studio prospettico, globale, multicentrico, randomizzato (1:1), controllato, è progettato per valutare la sicurezza e l'efficacia del sistema TriNova TTVR in pazienti con rigurgito mitralico grave o maggiore idonei a ricevere il trapianto della valvola mitralica.

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