Vedanta Limited ha raddoppiato la sua capacità produttiva annuale di zinco a 500.000 tonnellate in Sudafrica grazie a un investimento di circa 600 milioni di dollari a Gamsberg (Fase II) al Vedanta Zinc International (VZI). Gamsberg dispone di uno dei più grandi giacimenti di zinco al mondo ed è la miniera di zinco di punta di VZI . Inaugurata dal Presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa e dal Direttore di Vedanta Limited Priya Agarwal-Hebbar, questa espansione segna uno dei maggiori investimenti minerari in Sudafrica degli ultimi dieci anni.

Promuove la posizione di Vedanta Limited come il più grande produttore di zinco al mondo , con una visione di ottenere 3 milioni di tonnellate di produzione annuale in India e Sudafrica .

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