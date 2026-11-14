VELOCIFERO sta prendendo misure per contrastare la contraffazione in Cina. White s.r.o., il titolare esclusivo del marchio VELOCIFERO e dei relativi diritti di proprietà intellettuale, ha lanciato misure decisive per tutelare i propri asset creativi e industriali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261113450590/it/

Photo courtesy of White s.r.o. “Vehicle sealed in Chongqing as part of actions undertaken to protect VELOCIFERO’s intellectual property rights.”

Photo courtesy of White s.r.o. “Vehicle sealed in Chongqing as part of actions undertaken to protect VELOCIFERO’s intellectual property rights.”

La questione è partita nel giugno 2026 quando, secondo un reclamo presentato dall'azienda, i computer sono stati rimossi dall'ufficio tecnico di Taizhou Siweiluo, l'azienda designata per la realizzazione di prodotti VELOCIFERO.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Alessandro Tartarini
White s.r.o. | VELOCIFERO
Email: info@velocifero.eu
Tel.: +393332098871



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire