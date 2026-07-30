Veracode , il leader globale nella gestione del rischio applicativo, oggi ha annunciato il lancio del Veracode Marketplace , un ecosistema curato che offre ai clienti un'unica destinazione affidabile per scoprire, valutare e implementare integrazioni di sicurezza di terze parti come un'estensione della piattaforma Veracode. Il marketplace debutta con DryRun Security come suo primo partner, offrendo analisi e verifica contestuali native per l'AI ai clienti Veracode fin dal primo giorno.

Un nuovo standard per l'ecosistema AppSec

Il Veracode Marketplace consente ai team addetti alla sicurezza e alla progettazione di estendere il proprio investimento Veracode esistente con integrazioni convalidate migliori della categoria. Ogni partner viene sottoposto a verifica per profondità tecnica, qualità del prodotto e adeguatezza del flusso di lavoro. Le integrazioni sono ancorate ai risultati di Veracode per un percorso di controllo unificato, e ogni acquisto attraversa un unico percorso di approvvigionamento su un unico contratto, con esperienza di assistenza personalizzata.

“La sicurezza applicativa è entrata in una nuova era, e nessun fornitore la risolverà da solo”, ha dichiarato Ajay Nigam, Direttore dei prodotti di Veracode. “I clienti ci comunicano di volere la profondità e il rigore della piattaforma Veracode, assieme alla libertà di scegliere funzionalità specializzate adatte al proprio stack tecnologico. Il Veracode Marketplace è la nostra risposta a queste richieste. La nostra visione è quella di un ecosistema curato, nel quale i migliori innovatori della sicurezza si basano su Veracode, in modo che i clienti possano adottare ciò di cui hanno bisogno nel giro di pochi giorni. DryRun Security è esattamente il tipo di partner che trasforma questa visione in realtà”.

DryRun Security: il primo partner

DryRun Security entra a far parte del Veracode Marketplace come primo partner, portando una soluzione di codice nativa per l'AI realizzata appositamente per la verifica e l'intelligenza, indipendentemente dal fatto che le applicazioni vengano realizzate in un ambiente agentico o con strumenti tradizionali.

Il suo motore di analisi di sicurezza contestuale (Contextual Security Analysis) va oltre la sintassi per comprendere l'intento, il comportamento e l'utilizzabilità del codice. DryRun Security introduce categorie totalmente nuove di copertura di scansione del codice, comprese complesse vulnerabilità logiche e basate sull'intento che i tradizionali scanner statici regolarmente non rilevano. Con integrazioni native in Claude Code, Cursor, Codex, GitHub e GitLab, oltre a DeepScan a livello di repository e applicazione delle politiche in linguaggio naturale — DryRun gestisce già oltre 500.000 revisioni di codice al mese.

Insieme, la scansione deterministica completa di Veracode e il ragionamento basato sull'AI di DryRun offrono copertura completa e unificata della sicurezza, dal rilevamento alla correzione convalidata, il tutto ancorato nella piattaforma affidabile di Veracode.

“I team addetti alla sicurezza applicativa non chiedono altri risultati: chiedono una migliore verifica di quali siano i rischi davvero importanti”, ha dichiarato James Wickett, AD e Cofondatore di DryRun Security. “Abbiamo realizzato DryRun per ragionare in intento, comportamento contesto applicativo, le dimensioni dei rischi che non si possono sempre catturare in una regola predefinita. Grazie a Veracode Marketplace, le aziende possono introdurre quella funzionalità nei programmi di sicurezza e nei flussi di lavoro dello sviluppo che già utilizzano”.

"Ciò che rende straordinaria questa collaborazione è il livello del contesto”, ha concluso Nigam. “Il ragionamento guidato dall'AI può rivelare vulnerabilità, ma la qualità di quel ragionamento dipende interamente dalla comprensione contestuale su cui si basa. La piattaforma di Veracode offre contesto ricco e multidimensionale costruito in anni di informazioni sulla sicurezza, risultati multilingue e approfondimenti sul codice. Il motore di ragionamento multimodello di DryRun sviluppa una comprensione contestuale approfondita direttamente dal codice. Questa collaborazione integra le informazioni di sicurezza di Veracode come fonte complementare di dati, ampliando la copertura e arricchendo i risultati per i clienti condivisi. Insieme, le piattaforme danno agli sviluppatori e agli agenti di codifica basati sull’AI maggiori informazioni per comprendere, classificare in ordine di priorità e risolvere i rischi con sicurezza. Questo è il vantaggio di utilizzare insieme due strumenti leader nel settore”.

Disponibilità del Veracode Marketplace

Il Veracode Marketplace è disponibile da oggi per tutti i clienti attraverso la piattaforma Veracode. Nel corso del 2026 è previsto l'ingresso di altri partner nella piattaforma marketplace.

Per saperne di più o richiedere una dimostrazione dell'integrazione DryRun Security, visitare il sito veracode.com/marketplace .

I visitatori del Black Hat a Las Vegas, 4-6 agosto , sono invitati a visitare lo stand 4927 per scoprire la soluzione.

Informazioni su Veracode

Veracode è un leader globale nella gestione del rischio applicativo per l'era dell'AI. Basata su trilioni di linee di scansioni di codici e su un motore proprietario di recupero assistito dall'AI, la piattaforma Veracode offre sicurezza software adattiva ed è la scelta a cui si affidano le organizzazioni di tutto il mondo per realizzare e mantenere la sicurezza del software, dalla creazione di codici all'implementazione sul cloud. Migliaia dei team di sviluppo e sicurezza più importanti al mondo utilizzano Veracode ogni secondo di ogni giorno per ottenere visibilità accurata e fruibile sui rischi utilizzabili, rimediare in tempo reale alle vulnerabilità e ridurre i problemi di sicurezza su larga scala. Veracode è una società pluripremiata che offre capacità in grado di tutelare l'intero ciclo di vita di sviluppo del software grazie a prodotti come Veracode Fix, Static Analysis, Dynamic Analysis, Software Composition Analysis, Container Security, Application Security Posture Management, Malicious Package Detection, Package Firewall e Penetration Testing.

Per saperne di più visitare il sito web www.veracode.com e il blog di Veracode , oppure seguire l'azienda su LinkedIn e X .

Copyright © 2026 Veracode, Inc. Tutti i diritti riservati. Veracode è un marchio registrato di Veracode, Inc. negli Stati Uniti e potrebbe essere registrato in altre giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di prodotti, marchi o loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Informazioni su DryRun Security

DryRun Security è una società specializzata in sicurezza applicativa nativa per l'AI con sede a Austin, Texas. Alimentata dal suo motore proprietario Contextual Security Analysis, DryRun Security aiuta i team addetti alla sicurezza e agli sviluppatori a ridurre il rumore, il rischio reale superficiale e a rendere sicuro il software moderno realizzato sia dall'uomo che da agenti autonomi. DryRun Security fa risparmiare alle organizzazioni migliaia di ore altrimenti passate su falsi positivi, triage manuale e revisioni reattive, consentendo al contempo la sicurezza su larga scala con la velocità e la complessità dello sviluppo basato sull'intelligenza artificiale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260730499002/it/

Contatti per la stampa e i media

Katy Gwilliam

Responsabile delle comunicazioni globali, Veracode

kgwilliam@veracode.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire